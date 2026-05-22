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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autobahnpolizei Hildesheim führt Kontrollen im Zuständigkeitsbereich durch

Hildesheim (ots)

BAB 7 / BAB 39 - (gle) - Die Beamtinnen und Beamten der Hildesheimer Autobahnpolizei haben in den vergangenen vier Tagen gezielt Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung durchgeführt.

Jeweils tagsüber wurden, ausschließlich mobil, durch eine zivile Funkstreifenwagenbesatzung diverse anlassbezogene und anlassunabhängige Verkehrskontrollen im gesamten Zuständigkeitsbereich der Hildesheimer Autobahnpolizei durchgeführt.

Dieser erstreckt sich auf der BAB 7 vom Autobahnparkplatz Schwalenberg bis zum Autobahndreieck Hannover-Süd und auf der BAB 39 vom Autobahndreieck Salzgitter bis zur Anschlussstelle Westerlinde.

Dabei kam es zu folgenden Feststellungen:

   - 15 Fahrzeugführer/-innen nutzten verbotswidrig ein Mobiltelefon 
     während der Fahrt
   - drei Kraftfahrzeuge wurden wegen ihrer Ausrüstung 
     (Erste-Hilfe-Material, Warndreieck, Warnweste, etc.) bzw. ihres 
     technischen Zustandes bemängelt
   - ein Verkehrsteilnehmer wurde im Hildesheimer Stadtgebiet bei 
     einem Rotlichtverstoß festgestellt
   - sechs Fahrzeuginsassen hatten keinen vorgeschriebenen 
     Sicherheitsgurt während der Fahrt angelegt
   - ein 59-jähriger Führer eines Sattelzuges wurde am Montag, den 
     18.05.26, gegen 06:30 Uhr, mit 1,09 Promille 
     Alkoholkonzentration auf der BAB 7 zwischen Hildesheim und 
     Hildesheim-Drispenstedt festgestellt
   - ein 23-Jähriger wurde am Dienstag, den 19.05.26, gegen 17:30 
     Uhr, auf der BAB 7 in Höhe der Autobahnanschlussstelle Seesen 
     kontrolliert und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Es wurden im Rahmen der Feststellungen diverse verkehrserzieherische Gespräche geführt. Außerdem wurden insbesondere die folgenden Maßnahmen getroffen: Die Fahrzeugführer bzw. -halter, die über technische Mängel oder beim Verstoß gegen Ausrüstungsvorschriften verstoßen haben, erhielten eine Mängelmeldung. Im Rahmen der o.g. Verstöße wurden jeweils Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die vor Ort mit einem Verwarngeld geahndet oder an die zuständigen Landkreise als Verfolgungsbehörden übersandt wurden. Gegen den 59-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet, im Rahmen derer eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen den 23-Jährigen wurde ebenfalls eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. Außerdem musste gegen vier Personen eine Sicherheitsleistung festgesetzt werden, da diese über keinen festen Wohnsitz im Inland verfügen und das Verfahren entsprechend gesichert werden musste.

Die Autobahnpolizei wird auch künftig sowohl im Rahmen von Sonderstreifen als auch im Rahmen des Alltagsdienstes Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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