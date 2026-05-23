Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit leicht Verletzten in Duingen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (gen) - Am 23.05.2026, gegen 12:40 Uhr, kam es in der Duinger Eckhardtstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 24-jährige Giesenerin, ihr 3-jähriger Sohn sowie ihr Ehemann und Vater des Kindes leicht verletzt wurden. Die Familie beabsichtigte in Höhe der Straße Am Bahnhof nach links abzubiegen. Ein 24-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Duingen bemerkte dies zu spät und fuhr von hinten auf den verkehrsbedingt wartenden SUV auf. Zwei weitere Fahrzeuginsassen im SUV sowie der 24-jährige Duinger blieben glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass noch ein drittes Fahrzeug an dem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein könnte. Es handelt sich mutmaßlich um einen Seat Ibiza in der Farbe blau oder schwarz, der die Eckhardtstraße ortseinwärts befuhr und in Höhe der Unfallstelle einem parkenden PKW ausgewichen ist. Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten PKW machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Alfeld (Tel.: 05181-80730) oder Duingen (Tel.: 05185-602170) in Verbindung zu setzen.

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