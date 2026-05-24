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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall nach Ampelmissachtung

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall nach Ampelmissachtung
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Hildesheim (ots)

Hildesheim, "Schuderkreuzung" (al) Am frühen Sonntagmorgen, 24.05.26, gegen 01:35 Uhr befährt eine 28-jährige Hildesheimerin mit ihrem Audi A1 die Mastbergstr. und möchte an der Kreuzung die B6 überqueren und in den Lerchenkamp einfahren. Dafür hält sie zunächst auch an der Rotlicht zeigenden Ampel. Als dann dort aber das Grünpfeillicht für die Rechtsabbieger in Richtung Innenstadt aufleuchtet, hat auch die 28-jährige mutmaßlich ihre Fahrt trotz noch bestehenden Rotlichts fortgesetzt. Im Kreuzungsbereich stößt sie dann mit einem bei Grünlicht bevorrechtigten, stadtauswärts auf der B6 fahrenden 50-jährigen Hildesheim in seinem Audi Q5 zusammen und beide Fzg. schleudern über die Kreuzung. Hierbei werden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und die beiden Insassen verletzt. Die Beteiligten werden rettungsmedizinisch behandelt und in Hildesheimer Krankenhäuser gebracht. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf ca. 30.000 EUR. Weitere Verkehrsteilnehmer sind nicht zu Schaden gekommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05121/ 939-112
Fax: 05121/939-250
E-Mail: einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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