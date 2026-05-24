Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Aufmerksamer Bankkunde verhindert Betrugstat

Hildesheim (ots)

Hildesheim, Ochtersum (al) Am 23.05.26 möchte eine 85-jährige Hildesheimerin in einer Bankfiliale gegen 14:35 Uhr an einem Überweisungsterminal eine Überweisung in Höhe von 2675,- EUR an ihre Tochter tätigen. Da sie dabei scheinbar Hilfe benötigte hat sie einen weiteren Kunden (24-jähriger Hildesheimer) der Bank angesprochen und ihm auch den WhatsApp-Chat mit ihrer Tochter vorgezeigt, in dem diese um Geld bittet. Der Kunde ist daraufhin stutzig geworden, weil er um diese Betrugsmasche wusste und konnte die Hildesheimerin überzeugen, die Überweisung nicht zu tätigen und statt dessen die Polizei zu informieren. Diese führt nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betruges und warnt hiermit nochmals eindringlich, genau zu prüfen, wenn Forderungen von Finanzieller Unterstützung aus dem Familienkreis erfolgen und diese nicht von Angesicht zu Angesicht erbeten werden.

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