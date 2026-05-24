Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Mountainbikes aus einem Pkw am Elzer Bahnhof - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze (har) - Im Zeitraum vom 23.05.2026, um 22:00 Uhr, bis zum 24.05.2026, um 13:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Pkw. Aus diesem wurde ein neongelbes Mountainbike entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft schlug mittels eines unbekannten Werkzeugs die Fensterscheibe der Beifahrerseite ein, um das Auto anschließend öffnen zu können. Daraufhin wurde besagtes Mountainbike aus dem Pkw entwendet. Das Fahrzeug stand abgeschlossen auf einem der Parkplätze vor dem Elzer Bahnhof.

Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die Situation beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068/9338-0 bei der Polizei in Elze zu melden.

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