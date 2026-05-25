Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gartenhütte brennt - Propangasflasche explodiert

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) - Am 24.05.2026 gg. 20:10 Uhr bemerkte ein Anwohner einen Brand einer Gartenhütte in der Gottfried-Keller-Str.. Als er an diese herantrat, sah er in der Hütte eine Gasflasche und entfernte sich zügig. Kurz darauf explodierte die Flasche, wodurch sich der Brand auf eine zweite Gartenhütte ausbreitete. Die hinzueilende Feuerwehr konnte das Feuer eindämmen, sodass die angrenzenden Wohnhäuser nicht beschädigt wurden. Die Schadenshöhe ist aktuell nicht bekannt. Der Brandauslöser ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die zum Zeitpunkt des Brandes verdächtige Personen bemerkt haben, melden sich bitte bei der Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

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