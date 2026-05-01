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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrügerische Anrufe führen zur Schmuckübergabe

Frankenthal (ots)

Am 30.04.2026 wurde eine 83-jährige Frankenthalerin zunächst von einem vermeintlichen Online-Bekleidungsshop angerufen und mit einer Geldforderung in Höhe von 40.000 Euro verunsichert. Kurze Zeit später wurde die Dame erneut angerufen. Diesmal gab sich der Anrufer als Polizeibeamter aus und schilderte, dass ihre Daten bei einer Razzia aufgefunden wurden, weshalb er nun einen Kriminalbeamten und einen Staatsanwalt an ihre Wohnanschrift entsenden würde um Ihre Wertgegenstände zu sichern. Um 14 Uhr erschienen zwei Männer an ihrem Haus in der Jahnstraße und gaben sich als Kriminalbeamter und Staatsanwalt aus. Die Dame händigte den beiden bislang unbekannten Männern Schmuck im Wert von ca. 150 Euro aus. Im Anschluss flüchteten die beiden fußläufig.

Falls sie etwas mitbekommen haben, nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal ihre Zeugenaussage telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei rät weiterhin:

   -	Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung -	
Fordern sie gegebenenfalls den Dienstausweis und vergewissern sie 
sich durch einen Rückruf bei Ihrer Polizeidienststelle, ob es diese 
Beamten auch gibt. -	Die Polizei wird sie am Telefon nicht nach 
Wertgegenständen und Schmuck befragen -	Lassen Sie sich am Telefon 
nicht unter Druck setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-0
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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