Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperliche Auseinandersetzung am Berliner Platz

Ludwigshafen (ots)

Am 29.03.2026 gegen 0:30 Uhr geriet der spätere Geschädigte auf dem Berliner Platz mit einer Personengruppe in Streit. Eine der Personen aus der Gruppe schlug ihm daraufhin mit der Faust in das Gesicht. Der Geschädigte musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Täter konnte noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 17 Jahre alt, dunkle Haare, soll zur Tatzeit eine orangene Jogginghose, einen schwarzen Pullover und eine gelbe Kappe getragen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

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