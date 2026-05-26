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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Sarstedt und Ruthe

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - Am 24.05.2026, gegen 16:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Sarstedt und Ruthe. Eine 78-jährige Sarstedterin querte die Ruther Straße auf ihrem Fahrrad. Auf der Fahrbahn wurde das Fahrrad vom Pkw einer 40-jährigen Sarstedterin erfasst, welche aus Richtung Sarstedt in Richtung Ruthe fuhr. In der Folge stürzte die Fahrradfahrerin und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber landete vor Ort, die Fahrradfahrerin wurde in ein Krankenhaus verbracht. Für die Rettungsmaßnahmen und die Verkehrsunfallaufnahme musste die Ruther Straße zwischen Sarstedt und Ruthe bis 19:45 Uhr gesperrt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter 05066/9850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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