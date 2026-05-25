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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Diebstahl aus einem Pkw

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Pfingstmontag, 25.05.2026, kam es auf dem Parkplatz "Auf der Hackelmasch", in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof, zu einem versuchten Diebstahl aus Pkw.

Der Geschädigte parkte seinen Pkw (VW, T-Roc) gegen 12:00 Uhr auf dem o.a. Parkplatz und kehrte ca. 14:30 Uhr wieder zurück. In dieser Zeit wurde durch bislang unbekannte Täterschaft das kleine Dreiecksfenster der Mitfahrertür hinten links eingeschlagen. Der Fahrzeuginnenraum wurde offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht, aber es wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren, dreistelligen Betrag geschätzt.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/80730.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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