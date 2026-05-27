Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rechtsradikale Parolen durch Unbekannte am Waldbad in Lamspringe

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE - (kuc) Am Dienstag, den 26.05.2026, gegen 19:30 Uhr wurden durch mehrere Besucher des Waldbades in Lamspringe rechtsradikale Parolen in der Nähe des Waldbades wahrgenommen. Die Polizei leitete in Folge der Zeugenaussagen ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. Es konnte allerdings bisher kein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

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