PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Erpolzheim) - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Rollerfahrerin

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 17.03.2026 gegen 15:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Erpolzheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 19-jährige Rollerfahrerin musste nach eigenen Angaben aufgrund eines einfahrenden LKW stark abbremsen und stürzte hierbei. Der bislang unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die 19-Jährige wurde leicht verletzt. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 09:11

    POL-PDNW: Amphibienwanderung K 16 - Ermittlungsverfahren eingeleitet

    Wachenheim/Lindenberg (ots) - Seit Samstag, den 22.02.2026 besteht auf der Kreisstraße 16 zwischen Wachenheim und Lindenberg ein nächtliches Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge aufgrund der Amphibienwanderung in diesem Bereich. Durch die Missachtung dieses Verbots wurden zurückliegend etliche geschützte Tiere überfahren und kamen so zu Tode. Die örtliche und überörtliche Presse hat dazu bereits berichtet, Hinweise ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 15:51

    POL-PDNW: Verfolgungsfahrt auf der BAB 650 endet mit Verkehrsunfall

    Bad Dürkheim (ots) - Am heutigen Dienstag, 17.03.2026 gegen 11:30 Uhr wollte eine Zivilstreife der Autobahnpolizei Ruchheim einen BMW auf der BAB 650 bei Friedelsheim einer Verkehrskontrolle unterziehen. Das Fahrzeug flüchtete daraufhin unmittelbar mit hoher Geschwindigkeit über die B 37 in Richtung Bad Dürkheim. Dabei geriet das Fahrzeug aufgrund der hohen Geschwindigkeit kurz aus der Sichtweite der Streife. An der ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 15:47

    POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 17.03.2026 wurden zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei der ersten Kontrolle wurde in Wachenheim der Verkehr auf der Friedelsheimer Straße, in Fahrtrichtung Friedelsheim gemessen. Bei regem Verkehrsaufkommen wurden 12 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren