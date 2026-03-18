Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Erpolzheim) - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Rollerfahrerin

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 17.03.2026 gegen 15:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Erpolzheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 19-jährige Rollerfahrerin musste nach eigenen Angaben aufgrund eines einfahrenden LKW stark abbremsen und stürzte hierbei. Der bislang unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die 19-Jährige wurde leicht verletzt. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell