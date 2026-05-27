POL-HI: Eitzum- Zeugenaufruf zu Sachbeschädigung an Fahrrad
Hildesheim (ots)
(hau)- Am 22.05.2026 kam es in der Zeit von 07.05 Uhr- ca 13.40 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrrad, welches an der Bushaltestelle in der Eitzumer Hauptstraße abgestellt war.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrrad dabei nicht unerheblich am Hinterrad beschädigt und ist durch die Einwirkung nicht mehr nutzbar. Der Sachschaden beläuft sich auf ca 100 Euro.
Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Täter oder andere sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Dienststellen Gronau (Tel: 05182-923370) oder Elze (Tel: 05068-93380).
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze
Telefon: 05068 / 9338-0
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