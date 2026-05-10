Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Lippe (ots)

(Lö) Am Samstagabend (09.05.2026) gegen 17:30 Uhr wurde der Polizei von einem Verkehrsteilnehmer eine Person gemeldet, die im Bereich der Istruper Straße Gegenstände auf vorbeifahrende Fahrzeuge werfen soll. Die eingesetzten Beamten konnten einen alkoholisierten 35-jährigen Mann aus Lettland antreffen. Aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls wurde er festgenommen.

Geschädigte Verkehrsteilnehmer konnten bislang nicht festgestellt werden. Zeugen sowie Betroffene einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Detmold unter der Rufnummer 05231 609 0 zu melden.

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