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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall in Hildesheim schwer verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Eine 20-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Hildesheim wurde am späten Dienstagabend (26.05.2026) gegen 22:25 Uhr bei einem Unfall in der Schützenwiese verletzt.

Bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge befuhr die junge Frau den kombinierten Geh- und Radweg von der Schützenallee kommend entgegengesetzt in Richtung Schützenwiese. An dem Rechtsabbiegestreifen, der von der Schützenwiese in Richtung Schützenallee führt, soll sie anschließend an der dortigen mittels Bedarfsampel ausgestatteten Fußgänger- und Radfahrerfurt, ohne vorher anzuhalten, die Fahrbahn überquert haben. Hierbei wurde sie von dem Seat eines 20-jährigen Hildesheimers erfasst, der in Richtung Schützenallee unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die E-Scooter-Fahrerin auf die Fahrbahn geschleudert. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die schwer verletzte Frau anschließend in ein Krankenhaus.

Die polizeilichen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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