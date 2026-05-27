Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vollsperrung der BAB 7 nach Verkehrsunfall führt zu massiven Verkehrsbehinderungen

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Hildesheim (ots)

BAB 7 / Hildesheim - (gle) - Am Mittwoch, den 27.05.2026, gegen 12:00 Uhr, ist es auf der BAB 7 Richtung Hannover kurz hinter der Autobahnanschlussstelle Drispenstedt zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 48-Jähriger aus Hannover befuhr mit seinem PKW, Porsche, Cayenne Turbo, die BAB 7 zwischen der AS Drispenstedt und dem Autobahnparkplatz An der Alpe / Ost. Mit im Fahrzeug befand sich eine 15-jährige Beifahrerin. Dem Porsche folgte ein 58-Jähriger aus Kiel mit einem PKW, VW, Touran.

Der 48-Jährige musste wegen zähfließendem Verkehr sein Fahrzeug verzögern. Aus derzeit noch nicht bekannter Ursache fuhr der 58-Jährige auf den Porsche auf.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die Insassen des Porsches leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst einem Hannoveraner Krankenhaus zugeführt werden. Aus den Fahrzeugen liefen Betriebsstoffe aus. Diese waren nicht mehr fahrbereit.

Für den Einsatz des Rettungsdienstes und der Bergungsunternehmen musste die BAB 7 bis 13:45 Uhr ab der AS Drispenstedt in Richtung Hannover voll gesperrt werden. Hierdurch kam es neben der BAB 7 auch zu massiven Verkehrsstörungen auf den Bundesstraßen 6 und 494.

Auf der Anfahrt zu der Unfallstelle musste eine Funkstreifenwagenbesatzung das Einsatzfahrzeug an der AS-Drispenstedt abstellen und die noch knapp einen Kilometer entfernte Unfallstelle fußläufig aufsuchen. Da zahlreiche Verkehrsteilnehmer im Stau so dicht auf die vorausfahrenden Fahrzeuge aufgefahren waren, war die Bildung einer Rettungsgasse unmöglich. Auch weigerten sich einige Fahrzeugführer der Ableitung an der AS Drispenstedt zu folgen und umfuhren die aufgebaute Absperrung. Dies führte zu weiteren Verzögerungen bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten.

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