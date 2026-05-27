Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auseinandersetzung auf der Innerste-Wehr

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) - Am 27.05.2026, gg. 08.35 Uhr kam es auf der Brücke des Innerste-Wehrs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 41-jährigen Sarstedter und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer. Beim Passieren des Wehrs kam es zu einer Berührung zwischen dem Fahrradfahrer und dem Fußgänger, wodurch beide Parteien in Streit gerieten. Der Fahrradfahrer reagierte sehr aggressiv und drückte den Sarstedter über das Brückengeländer, wodurch dieser verletzt wurde. Der Fahrradfahrer verließ danach mit seiner weiblichen Begleitung die Örtlichkeit in Richtung Festplatz Sarstedt. Der Fahrradfahrer soll etwa 55 Jahre sein, 170 cm groß, schlank, schütteres dunkel bis gräuliches Haar, Dreitagebart, bekleidet mit einer polarisierenden Sportbrille, dunklem Shirt und Shorts. Die weibliche Begleitung des Täters soll ca. 60 Jahre alt gewesen sein, schlank und blondgraue Haare gehabt haben. Beide waren mit Treckingrädern unterwegs.

Personen, die Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben können, kontaktieren bitte die Polizei in Sarstedt. Tel.: 05066/9850

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