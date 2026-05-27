PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auseinandersetzung auf der Innerste-Wehr

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) - Am 27.05.2026, gg. 08.35 Uhr kam es auf der Brücke des Innerste-Wehrs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 41-jährigen Sarstedter und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer. Beim Passieren des Wehrs kam es zu einer Berührung zwischen dem Fahrradfahrer und dem Fußgänger, wodurch beide Parteien in Streit gerieten. Der Fahrradfahrer reagierte sehr aggressiv und drückte den Sarstedter über das Brückengeländer, wodurch dieser verletzt wurde. Der Fahrradfahrer verließ danach mit seiner weiblichen Begleitung die Örtlichkeit in Richtung Festplatz Sarstedt. Der Fahrradfahrer soll etwa 55 Jahre sein, 170 cm groß, schlank, schütteres dunkel bis gräuliches Haar, Dreitagebart, bekleidet mit einer polarisierenden Sportbrille, dunklem Shirt und Shorts. Die weibliche Begleitung des Täters soll ca. 60 Jahre alt gewesen sein, schlank und blondgraue Haare gehabt haben. Beide waren mit Treckingrädern unterwegs.

Personen, die Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben können, kontaktieren bitte die Polizei in Sarstedt. Tel.: 05066/9850

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren