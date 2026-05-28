Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Baumunfall fordert zwei Leichtverletzte

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

HOLLE / B 6 (lud)

Am heutigen Mittag, den 28.05.2026, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 6 zwischen den Ortschaften Luttrum und Grasdorf zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Die 32-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Peine befuhr dabei mit ihrem Mercedes-Benz die B 6 aus Grasdorf kommend in Fahrtrichtung Luttrum. Neben der Fahrzeugführerin befand sich noch ein vierjähriges Kind mit im Fahrzeug.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die 32-jährige Peinerin aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Im Anschluss kam der PKW stark unfallbeschädigt im Straßengraben zum Stehen.

Glücklicherweise konnten beide Fahrzeuginsassen den verunfallten Pkw selbstständig verlassen. Trotz alle dem wurden Mutter und Tochter mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Stand wurden beide leichtverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 10.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme, die Versorgung der Verletzten und die Bergung des Fahrzeugs wurde die B6 kurzzeitig einspurig gesperrt. Es kam allerdings zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Neben einer Streife der Polizei Bad Salzdetfurth kam auch ein Rettungswagen und ein Abschleppfahrzeug zum Einsatz. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell