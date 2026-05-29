Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Präventionsaktion für Camper und Urlaubsreisende

Hildesheim (ots)

HEINDE-(kri)-Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hildesheim bietet am Samstag, 6. Juni von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Gelände der ZAH-Zentraldeponie Heinde, Bad Salzdetfurth, Alte Ziegelei 1 ein Präventionsprogramm rund um den Urlaubsverkehr an.

Die Angebote sind vielschichtig:

- Wiegungen von Wohnwagengespannen und Wohnmobilen, auch Feststellung der Achs- und Stützlasten

- Beratungen und Tipps rund um Ladungssicherung, auch für PKW

- Hinweise zur Bereifung und Bremseigenschaften

- Polizeiliche Registrierungen vor Ort von Fahrrädern oder E-Bikes, die beispielsweise auf Heckträgern mitgeführt werden

- Erste- Hilfe- "Crash-Kurs"

- Durchführung der vorgeschriebenen Gasprüfung bei Wohnmobilen und Wohnwagen gem. StVZO

Die Polizei wird bei dieser Aktion unterstützt vom ADAC, ASB, der Dekra und von der Verkehrswacht. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Lediglich die Gasprüfung ist kostenpflichtig. Eine Anmeldung ist nicht vorgesehen.

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