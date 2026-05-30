Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Illegale Müllentsorgung in Alfeld - Zeugenaufruf

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Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 30.05.2026, um 08:15 Uhr, wurde der Polizei eine illegale Müllentsorgung gemeldet. Der genaue Ablageort befand sich auf einem Feldweg an der B3 zwischen den Ortschaften Alfeld- Gerzen und Delligsen, im Nahbereich zum dortigen Parkplatz. Der Feldweg führt zur Ortschaft Imsen. Hier konnten im Seitengrün insgesamt ca. 50 blaue Müllsäcke mit hauptsächlich Erd-, bzw. Pflanzenresten als Inhalt vorgefunden werden. Bislang fehlen Hinweise zur verursachenden Person.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/80730 entgegen.

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