Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Ertappte Ladendiebin schlägt Verkäuferin ins Gesicht und flüchtet: Zeugen in Kasseler Nordstadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zeugen eines räuberischen Diebstahls, der sich am gestrigen Donnerstagabend in der Kasseler Nordstadt ereignet hat, suchen aktuell die Ermittler der Kriminalpolizei Kassel. Eine bislang unbekannte Frau hatte in einem Discountermarkt offenbar mehrere Artikel in ihre Tasche gesteckt und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu zahlen. Als eine Mitarbeiterin versuchte, die Ladendiebin auf dem Parkplatz festzuhalten, schlug diese ihr ins Gesicht und flüchtete dann in eine Straßenbahn.

Wie eine hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, hatte sich die Tat gegen 18:30 Uhr in einem Discounter in der Niedervellmarer Straße, nahe der Holländischen Straße ereignet. Nach Angaben der Angestellten hatte sie gesehen, wie die Täterin verschiedene Gegenstände von noch unbekanntem Wert einsteckte und dann die Kasse passierte, ohne zu bezahlen. Als sie die Frau angesprochen habe, sei diese zunächst aus dem Markt geflüchtet, konnte aber von der Angestellten auf dem Parkplatz eingeholt und festgehalten werden. Dort soll die ertappte Ladendiebin ihr jedoch unvermittelt ins Gesicht geschlagen und sich losgerissen haben. Sodann sei sie davongerannt und schließlich in eine Straßenbahn gestiegen, mit der sie in Richtung Hauptfriedhof davonfuhr. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen und einer Absuche der betreffenden Tram an der Haltestelle Halitplatz, konnte die Täterin leider nicht mehr gefasst werden.

Die flüchtige Ladendiebin trug einen langen schwarzen Mantel und eine Kapuze auf dem Kopf, eine Sonnenbrille und hatte eine große, schwarze Umhängetasche dabei. Zeugen, die den Ermittlern der Kripo Kassel Hinweise auf die Täterin geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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