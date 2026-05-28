Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs: Polizei stoppt Auto-Dieb

Kassel (ots)

Kassel:

Zu einem Fahndungserfolg nach einem Auto-Diebstahl hat eine Kontrolle der OE City der Kasseler Polizei gemeinsam mit Beamten der Direktion Bereitschaftspolizei Nord am Dienstag geführt. Die Polizisten stoppten im Rahmen der Innenstadtoffensive gegen 13 Uhr in der Kasseler Hafenstraße einen Opel Meriva, dessen Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben waren. Bei der anschließenden Kontrolle offenbarten sich zahlreiche weitere Verstöße: Auch das Auto selbst war am vergangenen Wochenende im Vorderen Westen gestohlen worden, weshalb es mit einer europaweiten Fahndung gesucht wurde. Die ursprünglichen Kennzeichen des Meriva fanden die Beamten im Kofferraum des Wagens, während die angebrachten Kasseler Kennzeichen aus einem anderen Diebstahl am Samstag im Kasseler Ostring stammten. Doch damit noch nicht genug: Der bereits hinreichend polizeibekannte Fahrer hatte weder einen Führerschein, noch war er nüchtern. Ein Drogenvortest bei dem 49-jährigen Mann aus Kassel reagierte positiv auf Opiate und Kokain, weshalb dem Festgenommenen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Zu den Vorwürfen, den Pkw und die Kennzeichen gestohlen zu haben, machte der Tatverdächtige keine Angaben. Der Opel Meriva, der sichergestellt und abgeschleppt wurde, konnte am heutigen Tag von seinem Besitzer bei der Polizei abgeholt werden. Die Ermittlungen gegen den 49-Jährigen, der sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, "Trunkenheit im Verkehr", Kennzeichen- sowie Auto-Diebstahls und Urkundenfälschung verantworten muss, dauern an.

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