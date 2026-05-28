Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Einbrecher rutscht aus und landet in Eisbehälter: Kripo sucht Zeugen in Wolfhagen

Wolfhagen (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Nicht auf Eis, sondern auf Bargeld abgesehen hat es ein bislang unbekannter Täter, der in der Nacht zum heutigen Donnerstag in ein Eiscafé in Wolfhagen eingebrochen ist. Wie die heute Morgen zum Tatort in der Schützeberger Straße gerufenen Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, hatte sich die Tat nach Auswertung einer Überwachungskamera gegen 3:45 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit hatte der maskierte Täter das Verkaufsfenster der Eisdiele gewaltsam aufgehebelt und war so in das Café eingestiegen. Dort nahm er eine kleine Geldkassette an sich, in der sich eine geringe Menge Wechselgeld befand. Als der Einbrecher anschließend mit der Beute in der Hand aus dem aufgebrochenen Fenster nach draußen über die Theke kletterte, verlor er augenscheinlich das Gleichgewicht, rutschte aus und landete mit einem Fuß in den dortigen Eis-Behältern, bevor er endgültig die Flucht ergriff. Es handelte sich um einen dunkel maskierten jüngeren Mann mit über den Kopf gezogener Kapuze und Handschuhen, der einen Rucksack trug.

Die vom Täter geleerte Geldkassette wurde gegen 11:30 Uhr von einem Anwohner in einem Vorgarten in der Dellbrückenstraße gefunden und von der Polizei für die Spurensicherung sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden bei der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen im Bereich des Tatorts oder des Fundorts der Geldkassette beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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