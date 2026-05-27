Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Zwei kostenlose Fahrrad-Codieraktionen der Polizei in Lohfelden und Söhrewald: Anmeldung erforderlich

Lohfelden und Söhrewald (ots)

Lohfelden und Söhrewald (Landkreis Kassel):

Das Polizeirevier Ost bietet im Juni zwei kostenlose Fahrrad-Codieraktionen an. Dabei wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Falle des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer, was es den Dieben zudem erheblich schwerer macht, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen. Die Codierungen finden an den beiden nachfolgenden Terminen statt:

- Mittwoch, 10. Juni 2026, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz des Rathauses Lohfelden am Dr.-Walter-Lübcke-Platz

- Donnerstag, 11. Juni 2026, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr im Rathaus Söhrewald in der Schulstraße.

Da jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß groß ist, ist eine vorherige Anmeldung mit Terminvergabe erforderlich. Interessierte können sich beim Polizeiladen in Kassel unter Tel. 0561-17171 anmelden.

Zum Termin müssen ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitgebracht werden. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Fahrrädern durch das Einstanzen des Codes und der damit vorgenommenen Veränderung am Rahmen eine noch vorhandene Herstellergarantie erlöschen kann. Interessierte werden daher gebeten, dies vorher bei ihrem Fahrradhersteller abzuklären.

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