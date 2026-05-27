Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: GPS-Steuerungstechnik aus Bagger und Planierraupe entwendet: Zeugen in Kassel-Niederzwehren gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Auf die GPS-Steuerungstechnik von zwei Baumaschinen hatten es bislang unbekannte Täter am Pfingstwochenende im Gewerbegebiet "Langes Feld" in Kassel-Niederzwehren abgesehen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 14 Uhr und Dienstag, 7 Uhr. In dieser Zeit verschafften sich die offenbar professionell agierenden Diebe Zutritt zu einer umzäunten Baustelle in der Münchner Straße, nahe der Mainzer Straße. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine abgestellte Planierraupe sowie einen Bagger und bauten die GPS-Steuerungstechnik, bestehend aus Monitoren und weiteren Teilen, aus. Mit ihrer Beute im Wert von rund 50.000 Euro flüchteten die Täter schließlich in unbekannte Richtung.

Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Gewerbegebiet beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kriminalpolizei Kassel zu melden.

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