Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Haftbefehl wegen mutmaßlicher geheimdienstlicher Agententätigkeit in Vollzug gesetzt

Karlsruhe (ots)

Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat heute (25. März 2026) den Haftbefehl gegen die rumänische Staatsangehörige

Alla S.

in Vollzug gesetzt.

Die Beschuldigte war gestern (24. März 2026) festgenommen und heute (25. März 2026) dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt worden (vgl. Pressemitteilung Nr. 18 vom 24. März 2026).

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