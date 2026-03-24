Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Zwei Festnahmen wegen mutmaßlicher geheimdienstlicher Agententätigkeit

Karlsruhe (ots)

Die Bundesanwaltschaft hat heute (24. März 2026) aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs vom 23. März 2026 in Rheine (Nordrhein-Westfalen) durch Spezialkräfte der nordrhein-westfälischen Polizei und Beamte des Bayerischen Landeskriminalamts

die rumänische Staatsangehörige Alla S.

sowie aufgrund eines Europäischen Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs vom 17. Februar 2026 in Elda/Alicante (Spanien) durch spanische Beamte

den ukrainischen Staatsangehörigen Sergey N.

festnehmen lassen. Zugleich wurden die Wohnräume der Beschuldigten durchsucht.

Die Beschuldigten sind dringend verdächtig, für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein (§ 99 Abs. 1 Nr. 1 StGB).

In den Haftbefehlen wird ihnen im Wesentlichen folgender Sachverhalt zur Last gelegt:

Sergey N. spähte ab Dezember 2025 im Auftrag eines russischen Geheimdienstes eine Person in Deutschland aus, die von hier Drohnen und dazugehörige Bauteile in die Ukraine liefert. Dazu sammelte der Beschuldigte im Internet Informationen und fertigte Filmaufnahmen vom Arbeitsplatz des Betroffenen an. Als Sergey N. nach Spanien verzog, übernahm Alla S. spätestens ab März 2026 seinen Auftrag. Sie begab sich zur Meldeanschrift der Zielperson und filmte die Örtlichkeit mit dem Mobiltelefon. Die Ausspähaktionen dienten mutmaßlich der Vorbereitung weiterer geheimdienstlicher Operationen gegen die Zielperson.

Alla S. wird morgen dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der ihr den Haftbefehl eröffnen und über den Vollzug von Untersuchungshaft entscheiden wird. Die Vorführung von Sergey N. erfolgt nach seiner Überstellung aus Spanien.

Das Verfahren wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz geführt. Mit den polizeilichen Ermittlungen ist das Bayerische Landeskriminalamt beauftragt.

Original-Content von: Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA), übermittelt durch news aktuell