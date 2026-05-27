Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Polizei berät zum Thema Einbruchschutz: Infostände in Kassel und Fuldabrück sowie digitaler Vortrag

Kassel und Fuldabrück (ots)

Kassel und Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Im Rahmen der landesweiten Sommerkampagne zur Bekämpfung des Einbruchsdiebstahls der Polizei Hessen finden in den nächsten Wochen vier Beratungstermine zum Thema Einbruchschutz in Kassel, Fuldabrück und auch online statt. Ziel der Kampagne ist es, das Bewusstsein für Präventionsmaßnahmen zu stärken und das Risiko von Einbrüchen, insbesondere während der Urlaubszeit, zu minimieren.

Am kommenden Freitag, den 29. Mai 2026, geben die Einbruchsberater der Abteilung Prävention in der Kasseler Markthalle, Wildemannsgasse 1 in 34117 Kassel-Mitte, zwischen 11 und 14 Uhr praktische Tipps, wie Häuser und Wohnungen wirksam geschützt werden können. Denn oft sind es schon einfache Maßnahmen, die einen großen Unterschied machen.

Am Dienstag, den 9. Juni 2026 beraten die Präventionsexperten zwischen 11 und 14 Uhr im REWE-Markt im Ostring 40 in 34277 Fuldabrück-Bergshausen und am Freitag, den 12. Juni 2026, ebenfalls in der Zeit von 11 bis 14 Uhr, im Nahkauf-Markt in der Nordshäuser Straße in 34132 Kassel-Brasselsberg. Selbstverständlich stehen die Beamten an ihrem Infostand auch bei Fragen zu anderen, aktuellen Präventionsthemen gern zur Verfügung.

Eine weitere Möglichkeit zur Beratung besteht am Mittwoch, den 10. Juni 2026 - bequem von zuhause aus. Zwischen 18 und 19 Uhr findet ein digitaler Vortrag zum Thema Einbruchschutz statt. Die Anmeldung zu dem Webex-Meeting erfolgt per E-Mail über technischeberatung.ppnh@polizei.hessen.de.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden sie auf: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/.

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