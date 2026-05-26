Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Nach illegalem Rennen auf Friedrich-Ebert-Straße: Fahrer wehrt sich gegen Festnahme; Polizei stellt Motorrad sicher

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Zwei Motorradfahrer haben sich am frühen Sonntagabend ein illegales Rennen geliefert. Die gefährliche und rücksichtslose Fahrt wurde ausgerechnet durch eine Zivilstreife der Ermittlungsgruppe Tuner der Polizeidirektion Verkehrssicherheit und Sonderdienste des Polizeipräsidiums Nordhessen beobachtet, die mit einem Fahrzeug mit spezieller Videotechnik unterwegs war. Einer der Fahrer, ein 26-Jähriger aus Schwalmstadt, versuchte zu flüchten und wehrte sich gegen seine Festnahme, außerdem hatte er keinen Führerschein und sein Kraftrad war nicht zugelassen. Auf ihn kommen nun gleich mehrere Strafverfahren zu, zudem wurde das Motorrad von der Polizei beschlagnahmt.

Wie die Beamten der EG Tuner berichten, waren sie kurz nach 18 Uhr wegen sehr lauter Motorengeräusche auf die beiden Zweiräder aufmerksam geworden, die auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs waren. Etwa in Höhe der Westendstraße beschleunigten die Fahrer ihre hochmotorisierten Maschinen dann stark und fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über mehrere Kreuzungen. Als sie an der Bürgermeister-Brunner-Straße ihre Fahrt verlangsamten und schließlich an einer Rot zeigenden Ampel stoppten, stellten die Beamten ihr Zivilfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht quer vor die Motorräder, um die Weiterfahrt zu verhindern und die Fahrer zu kontrollieren. Der 26-Jährige versuchte daraufhin, zwischen dem Polizeiauto und den Polizisten hindurch davonzufahren. Einer der Beamten konnte ihn dabei jedoch festhalten und schließlich den Motor des Kraftrades ausschalten, trotzdem wehrte sich der Fahrer auch danach noch gegen seine Festnahme. Anschließend stellte sich heraus, dass dem Mann der Führerschein bereits im Jahr 2024 entzogen worden war. Außerdem war die Zulassungsplakette auf dem Kennzeichen des Motorrads gefälscht und dieses somit nicht zugelassen. Der 26-Jährige musste die Beamten für die weiteren Maßnahmen auf das Revier begleiten und sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, illegalen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten. Auch gegen den anderen Motorradfahrer, einen 22 Jahre alten Mann aus Kassel, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

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