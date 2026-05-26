Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Nach Angriff, volksverhetzenden Parolen und Beleidigung am Platz der 11 Frauen: Zeuge gesucht, der Täterin Glasflasche wegnahm

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

In einem Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Volksverhetzung und Beleidigung sucht die Kasseler Polizei nach Zeugen, die den Angriff mit einer Glasflasche auf eine junge Frau in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Kasseler Platz der 11 Frauen beobachtet haben. Weiterhelfen könnte insbesondere ein bislang unbekannter Passant, der beherzt eingegriffen und somit Schlimmeres verhindert hat.

Wie das Opfer, eine 21-jährige Frau, der Polizei später in der Nacht schilderte, hatte sie gemeinsam mit zwei Freundinnen gegen 23:30 Uhr auf einer Holzbank auf dem gut besuchten Platz an der Friedrich-Ebert-Straße gesessen. Plötzlich habe sich die spätere Täterin, die auf einer Bank in unmittelbarer Nähe saß, in das Gespräch der jungen Frauen eingemischt, die sie gebeten hätten, sie in Ruhe zu lassen. Daraufhin habe die Unbekannte sie rassistisch beleidigt und volksverhetzende Parolen geäußert, so die 21-Jährige. Im weiteren Verlauf soll die Täterin mit einer Glasflasche in der Hand zum Schlag gegen die junge Frau ausgeholt haben. Der nun gesuchte, unbeteiligte Mann habe der Angreiferin die Flasche weggenommen, woraufhin diese schließlich von der verängstigten, aber körperlich unverletzt gebliebenen 21-Jährigen abließ. Bei der Täterin soll es sich um eine ca. 40 Jahre alte Frau mit normaler Statur und kurzen grauen Haaren gehandelt haben, die einen langen grauen Mantel trug.

Der Passant, der beherzt eingegriffen hatte, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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