Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Schüsse bei Hochzeitskorso sorgen für Polizeieinsatz: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold und -Nord:

Mehrere aus einer Schreckschusswaffe abgefeuerte Schüsse bei einem Hochzeitskorso sorgten am Samstagvormittag in Kassel für einen Polizeieinsatz. Gegen 11 Uhr hatten besorgte Autofahrer gemeldet, dass in der Wolfhager Straße an den "Drei Brücken" aus dem Fenster eines fahrenden Mercedes mehrere Schüsse mit einer Pistole abgegeben worden waren. Sofort wurde eine größere Fahndung mit zahlreichen Polizeistreifen nach dem beschriebenen Pkw eingeleitet, der mit weiteren Fahrzeugen als Kolonne in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die Fahndung führte dazu, dass die Polizisten einen Teil des Hochzeitskorsos mit fünf Fahrzeugen kurze Zeit später am Holländischen Platz stoppen konnten. Bei den anschließenden Kontrollen der Beteiligten fanden die Beamten im Kofferraum des Mercedes eine Schreckschusspistole sowie Munition und stellten beides sicher. Ob es sich bei dem Schützen um den 23-jährigen Fahrer des Wagens aus Mainz oder den 22 Jahre alten Beifahrer aus Ingelheim am Rhein handelte, konnte nicht geklärt werden, sodass beide vorläufig festgenommen wurden und sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern an.

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