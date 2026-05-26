Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Nach Raub auf 12-Jährigen an Bushaltestelle in Fuldatal-Ihringshausen: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Fuldatal (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Die Ermittler der Kasseler Kriminalpolizei suchen Zeugen eines Raubes, der sich am Sonntagnachmittag in Fuldatal-Ihringshausen ereignet haben soll. Wie das 12 Jahre alte Opfer nach der Tat zusammen mit seinem Vater gegenüber der Polizei angab, sei er gegen 16:45 Uhr in der Veckerhagener Straße, zwischen den Haltestellen "Stockbreite" und "Weddel" unterwegs gewesen. An der Haltestelle "Weddel" sei er dann von zwei bislang unbekannten Jugendlichen angesprochen und unter Drohung mit einem Messer zur Herausgabe von Bargeld gebracht worden. Mit einem 10-Euro-Schein flüchteten die Täter anschließend von der Haltestelle und über den Parkplatz eines Discountermarktes in Richtung Bahnhofbrücke. Von dem Raubopfer und einer Passantin, die sich ebenfalls im Bereich der Haltestelle befand und nach der Anzeigenaufnahme ermittelt werden konnte, wurden die flüchtigen Täter wie folgt beschrieben:

- männlich, zwischen 15 und 17 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, dunklerer Hautteint, schwarze kurze Haare, schwarzes T-Shirt und schwarze Jogginghose - männlich, zwischen 13 und 15 Jahre, etwa 1,55 bis 1,60 Meter groß, dunklerer Hautteint, schwarze mittellange Haare, schwarzes T-Shirt und schwarze Jogginghose

Weitere Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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