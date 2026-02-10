PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Kabelrollen - Zeugen gesucht

Kehrig, An Sankt Wolfgang (ots)

Ein Mitarbeiter des Tiefbauunternehmens meldet am 09.02.2026, gegen 08:00 Uhr, einen Diebstahl von Kupfer- und Aluminiumkabeln auf einem Baustellengelände. Insgesamt seinen drei unterschiedlichen Kabeltrommeln angegangen worden. Die Kabelrollen wurden abgewickelt und dann entwendet. Dieser Vorgang könnte durch bisher unbekannte Zeugen beobachtet worden sein. Der Tatzeitraum, lag zwischen dem 07.02.2026, ca. 17:00 Uhr bis zum Meldezeitpunkt. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden, die den Tätern zuzuordnen sind. Diese werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet. Zum Abtransport der Kabel war ein Lieferwagen oder ein Fahrzeug mit einer Ladefläche oder einem Anhänger erforderlich. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 10:36

    POL-PDMY: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

    Polizeiinspektion Mayen (ots) - Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurden zahlreiche mobile und stationäre Verkehrskontrollen in den Ortslagen Mayen, Rieden, Kottenheim und Polch durchgeführt. Hierbei wurden bei vier Pkw-Fahrern, nach Trunkenheit im Straßenverkehr, der Führerschein entzogen. Alle Fahrzeugführer hatten Atemalkoholwerte, die im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lagen (1,14 bis 1,93 Promille). ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 09:46

    POL-PDMY: Pressenachtragsmeldung Wohnhausbrand

    53505 Kalenborn (ots) - Der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde gegen 07:40 Uhr ein Wohnhausbrand in der Hilberather Straße, in 53505 Kalenborn, mitgeteilt. Der Brand konnte zwischenzeitlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Wohnraum brannte jedoch vollständig aus. Personen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt. Die Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt und ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 07:56

    POL-PDMY: 53505 Kalenborn - Presseerstmeldung Wohnhausbrand

    53505 Kalenborn (ots) - Der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde gegen 07:40 Uhr ein Wohnhausbrand in der Hilberather Straße, in 53505 Kalenborn, mitgeteilt. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei befinden sich im Einsatz. Es wird gebeten von Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler Telefon: 0261-10357350 E. Platz, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren