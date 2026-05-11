Polizei Hamburg

POL-HH: 260511-2. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 10.05.2026 um 13:30 Uhr

Unfallort: Hamburg-Hamm, Grevenweg / Wendenstraße

Sonntagmittag ist ein 48-jähriger Pkw-Fahrer im Stadtteil Hamm beim Abbiegen mit einem 29-jährigen Motorradfahrer kollidiert. Der 29-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr der 48-Jährige mit seinem Skoda den Grevenweg in Richtung Süderstraße. Der 29-jährige Kradfahrer fuhr in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung Grevenweg / Wendenstraße bog der Autofahrer nach links in die Wendenstraße ein und kollidierte dabei aus noch ungeklärter Ursache mit dem Fahrer der Harley Davidson.

Der Motorradfahrer erlitt infolge des Zusammenstoßes lebensbedrohliche Verletzungen. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung transportierte den 29-Jährigen unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Es besteht weiterhin Lebensgefahr.

Ein Verkehrsunfall-Team (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Die Verkehrsdirektion Süd (VD 4) führt die weiteren Ermittlungen. Diese dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

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