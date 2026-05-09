Polizei Hamburg

POL-HH: 260509-1. Schiffstaufe auf dem Hafengeburtstag: Weiteres hybrides Polizeiboot für den Hamburger Hafen

Hamburg (ots)

Hamburg, 09.05.2026 - Im Rahmen des diesjährigen Hafengeburtstags wurde heute ein weiteres hybrides Polizeiboot der Flotte Hamburg feierlich an den Landungsbrücken getauft.

Die mehrfache Paralympics-Siegerin Edina Müller taufe das Boot feierlich auf den Namen "Bürgermeister Nevermann".

Das Funkstreifenboot steht bereits seit Ende 2025 der Wasserschutz-polizei zur Verfügung.

Die "Bürgermeister Nevermann" ist Teil einer Modernisierungsoffensive der Flotte Hamburg. Wie auch schon die beiden neuen Polizeiboote "Bürgermeister Weichmann" und "Bürgermeister Brauer" wurde das neue Schiff in der estnischen Werft Baltic Workboats gebaut und ist mit einem umweltfreundlichen Plug-in-Hybrid-Antrieb ausgestattet. Der leistungsstarke Elektromotor ermöglicht eine zweistündige rein batterieelektrische Fahrzeit.

Die Flotte Hamburg setzt mit dem Einsatz eines weiteren hybriden Polizeiboots seine konsistente Umweltstrategie fort. Neben dem Einsatz emissionsarmer Kraftstoffe, Abgasnachbehandlungen bei Neubeschaffungen, Nachrüstungen und energieeffizientem Schiffsbetrieb sind neue Antriebskonzepte wie Hybridantriebe dabei ein wichtiger Baustein.

Karsten Schönewald, Geschäftsführer der Flotte Hamburg: "Mit der 'Bürgermeister Nevermann' stellen wir der Wasserschutzpolizei im Hamburger Hafen nicht nur ein weiteres leistungsstarkes und gleichzeitig umweltfreundliches Polizeiboot zur Verfügung, sondern schließen auch die Modernisierung der Hamburger Strecken- und Küstenstreifenboote erfolgreich ab."

Polizeipräsident Falk Schnabel: "Die 'Bürgermeister Nevermann' ist für unsere Einsatzkräfte eine echte Entlastung und Motivation. Modernste Technik, mehr Komfort und vielseitige Einsatzmöglichkeiten sorgen dafür, dass wir unsere Aufgaben auf der Elbe und darüber hinaus noch professioneller, effizienter und sicherer erfüllen können."

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