Polizei Hamburg

POL-HH: 260508-3. Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl durch "falschen Handwerker" in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.05.2026, 14:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg

Gestern Nachmittag haben Unbekannte eine 82-Jährige bestohlen, nachdem einer der Täter sich unter dem Vorwand Handwerker zu sein, Zutritt zur Wohnung verschafft hatte. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen klingelte gestern Nachmittag ein noch unbekannter Mann an der Haustür der Seniorin in Hamburg-Wilhelmsburg (nahe dem Friedhof Amtshof) und gab sich als Handwerker aus. Er teilte der Frau mit, dass er eine Beschädigung auf dem Dach ihres Reihenhauses gesehen habe und dies für sie überprüfen könne. Nachdem die 82-Jährige den angeblichen Handwerker ins Haus gelassen hatte, überprüfte sie mit ihm gemeinsam zunächst das Kellergeschoss des Hauses. Währenddessen betrat mutmaßlich eine weitere Person durch die offenstehende Haustür das Gebäude, durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete mehrere Wertsachen.

Als die 82-Jährige die angelehnte Haustür bemerkte, ging der "falsche Handwerker" unter dem Vorwand, noch einmal das Dach von außen überprüfen zu müssen, aus dem Haus. Als der vermeintliche Handwerker nicht zurückkehrte, stellte die Frau das Fehlen mehrerer Schmuckstücke fest und verständigte die Polizei.

Der Gesuchte, der die Seniorin als "falscher Handwerker" abgelenkt hat, wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- 50 - 60 Jahre

- circa 180 cm groß

- kräftige Statur

- hellbraune kurze Haare

- bekleidet mit einer blauen Jacke und einer blauen Jeans

Das Landeskriminalamt (LKA 431) hat die Ermittlungen übernommen.

Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf tatverdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Telefonnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Dazu gibt die Polizei folgende Hinweise:

- Es gilt: Ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

- Lassen Sie keine fremden Personen ohne vorherige Terminabsprache in die Wohnung.

- Führen Sie Gespräche bei leicht geöffneter Tür mit vorgelegter Kette oder aktiviertem Sperrbügel.

- Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in Ihre Wohnung, ohne deren Berechtigung zu prüfen.

- Wenn Personen angeblich beauftragt wurden, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, rufen Sie unter einer ihnen bekannten Telefonnummer bei der zuständigen Stelle oder Ihrem Hausmeister an und hinterfragen Sie dort die Richtigkeit.

- Lassen Sie sich auch durch einen angeblichen Notfall nicht unter Zeitdruck setzen.

- Ziehen Sie im Zweifel Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu, denn wenn die Diebe es erst einmal in die Wohnung geschafft haben, ist es fast unmöglich, alleine die Kontrolle zu behalten.

- Haben Sie jemanden eingelassen? Achten Sie darauf, dass Sie direkt nach dem Einlass Ihre Wohnungstür schließen. Häufig wird diese, von Ihnen unbemerkt, vom ersten Täter offen gelassen, sodass heimlich ein zweiter Täter eintreten kann.

- Ein Glas Wasser oder einen Stift mit Papier können Sie auch überreichen, ohne eine fremde Person in Ihre Wohnung hineinzulassen.

- Rufen Sie im Zweifel sofort die Polizei unter 110.

Schl.

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