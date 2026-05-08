Polizei Hamburg

POL-HH: 260508-2. Zeugenaufruf nach Überfällen auf zwei Frauen in Hamburg-Lurup und Hamburg-Eimsbüttel

Hamburg (ots)

Tatzeiten:

a) 07.05.2026, 13:45 Uhr b) 07.05.2026, 14:00 Uhr

Tatorte:

a) Hamburg-Lurup, Boberstraße (Parkanlage) b) Hamburg-Eimsbüttel, Hartwig-Hesse-Straße

Gestern sind in den Stadtteilen Lurup und Eimsbüttel unabhängig voneinander zwei Frauen überfallen worden. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

a) Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge befand sich eine 50-Jährige auf ihrem Heimweg, als ein Unbekannter von hinten an sie herantrat und ihr unvermittelt ihre Kette vom Hals riss. Der Unbekannte flüchtete durch die Elbpassagen in Richtung S-Bahnhof Elbgaustraße.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit rund einem halben Dutzend Funkstreifenwagen führten nicht zur Festnahme des Angreifers, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - etwa 25 bis 30 Jahre alt - circa 180 cm groß - kurze Haare - Tätowierung am Hals - bekleidet mit einem hellen Trainingsanzug, einem dunklen T-Shirt, hellen Schuhen und einem rot-weißen Cap

Die 50-jährige Frau wurde nicht verletzt.

b) Nach den bisherigen Erkenntnissen des örtlichen Raubdezernats (LKA 134) ging eine 75-Jährige im Treppenhaus ihres Mehrfamilienhauses zu ihrer Wohnung, als ein Unbekannter, der sich offensichtlich ebenfalls im Treppenhaus aufgehalten hatte, vor sie trat und ihr ihre Kette vom Hals riss. Der Angreifer flüchtete anschließend aus dem Haus in unbekannte Richtung.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Festnahme des mutmaßlichen Räubers, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - circa 175 cm groß - schwarze Haare - schwarzer Bart - trug mutmaßlich ein gestreiftes T-Shirt

Die 75-Jährige wurde bei dem Angriff nicht verletzt.

Die Ermittlungen werden nun beim LKA 124 (Fall a) und beim LKA 134 (Fall b) geführt und dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

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