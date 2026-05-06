Polizei Hamburg

POL-HH: 260506-4. Taufe des hybriden Polizeiboots "Bürgermeister Nevermann" beim Hamburger Hafengeburtstag und "110 auf dem Wasser"

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeiten: a) 09.05.2026, 11:30 Uhr, b) 09.05.2026, 14:35 Uhr; Orte: Hamburg-St. Pauli, Bei den St. Pauli-Landungsbrücken

Die Flotte Hamburg tauft auf dem Hafengeburtstag ein weiteres hybrides Polizeiboot. Mit der "Bürgermeister Nevermann" setzt die Flotte Hamburg ein weiteres hochmodernes und zugleich emissionsarmes Boot ein. Es steht bereits seit Anfang des Jahres der Wasserschutzpolizei zur Verfügung. Darüber hinaus wird die Wasserschutzpolizei erstmals mit einem eigenen Programmpunkt auf der Elbe teilnehmen.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Taufveranstaltung zu begleiten.

Die Taufe findet am Samstag, 09. Mai 2025, um 11:30 an den Landungsbrücken (Oberdeck) zwischen Brücke 3 und Brücke 4 statt - im Beisein von Gästen, Besucherinnen und Besuchern des Hafengeburtstags.

Als Taufpatin fungiert Paralympionikin Edina Müller.

Ebenfalls bei der Taufzeremonie anwesend sind Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard, Jens Meier, CEO der Hamburg Port Authority, Karsten Schönewald, Geschäftsführer der Flotte Hamburg, Polizeipräsident Falk Schnabel sowie der Leiter der Wasserschutzpolizei Olaf Hagenloch.

Für die Medien besteht die Möglichkeit, den Taufakt vom Oberdeck aus zu begleiten. Im Anschluss an die Zeremonie sind O-Töne möglich.

Aus Sicherheitsgründen und aufgrund des weiteren Programms des Hafengeburtstags ist das Betreten des Taufschiffs leider nicht möglich, ebenso ist der Einsatz von Drohnen für Luftaufnahmen untersagt.

Akkreditierungshinweis

Wir bitten Sie um Ihre Anmeldung bis spätestens Freitag, 08.05.2025, 12 Uhr an pressestelle@hpa.hamburg.de.

Schnell, wendig und innovativ - so zeigt sich die Wasserschutzpolizei Hamburg bei "110 auf dem Wasser"

Darüber hinaus setzt die Hamburger Wasserschutzpolizei in diesem Jahr auf dem Hafengeburtstag ein besonderes Highlight: Erstmals wird es einen eigenen Programmpunkt mit dem Titel "110 auf dem Wasser" geben.

Am Samstag, ab 14:35 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher auf der Elbe, Höhe Landungsbrücken, eine eindrucksvolle Darbietung. Bei dieser präsentiert die Wasserschutzpolizei Hamburg verschiedene Polizeiboote und Einsatzmittel der neuesten Generation. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten spannende Einblicke in die Leistungsfähigkeit der Wasserfahrzeuge und damit einen Eindruck für die facettenreichen Aufgaben einer modernen Wasserschutzpolizei einer Großstadt mit ausgedehnten maritimen Bereichen.

Zu den Highlights zählen unter anderem die Vorstellung der neuen Mehrzweckschlauchboote, des zuvor getauften Hybrid-Küstenstreifenschiffs "WS 2 Bürgermeister Nevermann" sowie des dazugehörigen wendigen Tochterboots.

Die Polizei Hamburg weißt in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Drohnenflugverbotszone und das Waffenverbot an den Veranstaltungstagen hin und bittet um Beachtung der Verkehrshinweise.

https://www.polizei.hamburg/aktuelles/873-hafengeburtstag- https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6269693

Wen./Mx.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell