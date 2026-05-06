Polizei Hamburg

POL-HH: 260506-1. Ergänzender Verkehrshinweis für das kommende Wochenende

Hamburg (ots)

Zeit: 09.05.2026, 06:00 Uhr, bis 10.05.2026, 19:00 Uhr Ort: Hamburg-Stellingen bis Hamburg-Heimfeld, Bundesautobahn (BAB) 7, Fahrtrichtung Süden

Anlässlich des 837. Hafengeburtstages sowie weiterer Veranstaltungen und auch Versammlungen kommt es bereits seit heute Morgen zu den ersten Verkehrssperrungen im Stadtgebiet. Nähere Informationen sind unserer gestrigen Pressemitteilung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6269047, zu entnehmen.

Darüber hinaus kommt es am Wochenende aufgrund von Baumaßnahmen zu einer 37-stündigen Sperrung der Richtungsfahrbahn Süd der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld. Die Sperrung der Rampen der Anschlussstellen erfolgt bereits am Samstagmorgen um 05:00 Uhr. Weitere Informationen, insbesondere Ausweichempfehlungen, sind der Homepage der Autobahn GmbH unter: https://www.autobahn.de/betrieb-verkehr/verkehrsmeldung/erinnerung-a7-tunnel-altona-37-stunden-sperrung-der-rifa-sued-ab-samstag-den-0905-600-uhr-bis-sonntag-den-10052026-1900-uhr-zwischen-den-as-hh-stellingen-26-und-hh-heimfeld-32 zu entnehmen.

Die Polizei bittet, die Verkehrslage im Stadtgebiet in die Planungen mit einzubeziehen und die Bereiche, soweit möglich, zu umfahren beziehungsweise auf den öffentlichen Nahverkehr auszuweichen.

Zim.

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