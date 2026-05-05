Polizei Hamburg

POL-HH: 260505-2. Große Bühne für kleine Talente: Finale des 39. Liederwettbewerbs in Hamburg-Rotherbaum und Einladung für Medienschaffende

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Hamburg (ots)

Zeit: 07.05.2026, 11:30 Uhr - 14:00 Uhr

Ort: Hamburg-Rotherbaum, Staatliche Jugendmusikschule Hamburg, Mittelweg 42, 20148 Hamburg - Miralles Saal

Am kommenden Donnerstag ist es wieder so weit: Der Liederwettbewerb als Bestandteil des traditionsreichen Lieder- und Plakatwettbewerbs feiert sein musikalisches Finale im Miralles Saal der Staatlichen Jugendmusikschule. Unter dem diesjährigen Motto "Handys aus - Augen auf" setzen Schülerinnen und Schüler musikalische Statements und sensibilisieren damit für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Hamburger Schulkinder setzen sich beim Liederwettbewerb eindrucksvoll mit dem Thema Verkehrssicherheit auseinander und sind damit kreativer Teil der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei Hamburg.

In diesem Jahr werden elf Kompositionen zu "Handys aus - Augen auf" von insgesamt rund 300 Hamburger Schülerinnen und Schülern live vor einer Jury präsentiert und anschließend prämiert.

Die Jury ist wie folgt hochkarätig besetzt:

- Prof. Guido Müller - Direktor der Staatlichen Jugendmusikschule Hamburg - Peter Urban - Journalist und Musikexperte des Norddeutschen Rundfunks (NDR) - Peter Sebastian - Sänger, Komponist und Musikproduzent - Cecilé Poirot - Sängerin und Polizeibeamtin - die Band Revolverheld - Christan Pletz - Mediendirektor des HSV

Durch das Programm führen die bekannte Moderatorin Christina Rann und Patrick Ittrich in seiner Funktion als 2. Vorsitzender des Plakatwettbewerb Polizei Hamburg e.V.

Medienschaffende sind herzlich eingeladen, das Finale des Liederwettbewerbs 2026 zu begleiten und über die kreativen Beiträge der Hamburger Schulkinder zu berichten.

Bitte melden Sie sich bis zum 06.05.2026, 16:00 Uhr unter polizeipressestelle@polizei.hamburg.de an.

Mx.

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