Polizei Hamburg

POL-HH: 260501-1. Tag der Arbeit in Hamburg - Abschlussmeldung zum heutigen Polizeieinsatz

Hamburg (ots)

Zeit: 01.05.2026; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am heutigen Tag der Arbeit fanden in Hamburg mehrere Versammlungen und Aufzüge statt. Die Polizei Hamburg begleitete mit ihren Einsatzkräften die Demonstrationen und zieht insgesamt eine positive Bilanz.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) meldete bei der Versammlungsbehörde der Polizei Hamburg insgesamt drei Demonstrationen in den Bezirken Bergedorf, Harburg und Altona an, die jeweils als Aufzug durchgeführt wurden.

In Bergedorf versammelten sich am Freitagvormittag in der Spitze rund 550 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, beim Harburger Aufzug waren es rund 250 Teilnehmende. In Altona betrug die Höchstzahl der am Aufzug teilnehmenden Personen circa 10.000. Hierbei wurden vereinzelt von einigen Aufzugteilnehmenden Feuerwerks- und Rauchkörper gezündet. Insgesamt wurden die drei Aufzüge friedlich bzw. weitestgehend störungsfrei durchgeführt.

Ab dem frühen Nachmittag wurden folgende angemeldete Aufzüge von der Polizei begleitet:

1. Unter dem Tenor "Das Geld ist da. Ran an die Superreichen!" zogen ab dem frühen Nachmittag die Demonstrierenden vom Jungfernstieg bis zum Eppendorfer Baum. In der Spitze hatten sich knapp 8.000 Personen diesem Aufzug angeschlossen, der ohne Vorkommnisse friedlich verlief und wie geplant gegen 17:45 Uhr vom Aufzugsleiter beendet wurde.

2. Für den Freitagnachmittag, ab 16:30 Uhr, wurde in der Neuen Großen Bergstraße beginnend ein Aufzug mit dem Tenor "Krieg und Krise haben System! Als Klasse vereint: Sozialismus erkämpfen!" angemeldet, zu dem sich zunächst bis zu 4.500 Personen versammelt hatten. Entgegen der ursprünglichen Anmeldung setzte sich der Aufzug nach der Anfangskundgebung nicht wie erwartet in Bewegung. Aufgrund der Zeitverzögerung und des wie geplant gestarteten dritten Aufzugs (beginnend um 18:00 Uhr), musste zur Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beider Aufzüge mit diesem Versammlungsleiter ein angepasster Marschweg kooperiert werden. Nach Abschluss der Kooperationsgespräche setzte sich der Aufzug mit rund 4.200 Teilnehmenden gegen 20:50 Uhr von der Max-Brauer-Allee in nördlicher Richtung über die Holstenstraße in Bewegung. Hierbei kam es durch einige am Aufzug Teilnehmende zu Vermummungen und dem Zünden pyrotechnischer Gegenstände, sodass die Einsatzkräfte den Demozug kurzfristig aufstoppten. Nachdem die die Personen die Vermummung abgelegt hatten, setzte der Aufzug seinen Weg bis zur Reeperbahn/Pepermölenbek fort und wurde nach einem weitestgehend störungsfreien Verlauf um 22:20 Uhr vom Aufzugsleiter beendet.

3. "Anarchismus wagen - Dystopien bekämpfen!" - unter diesem Tenor begann in der Straße Weg beim Grünen Jäger um 18:00 Uhr der späteste Aufzug im Zusammenhang mit den 1. Mai-Demonstrationen. Nach Beendigung der angemeldeten Marschstrecke wurde der weitestgehend störungsfrei verlaufende Aufzug, an dem in der Spitze rund 1.000 Personen teilnahmen, am Alma-Wartenberg-Platz um 20:45 Uhr vom Aufzugsleiter beendet.

Die Polizei Hamburg hat das Versammlungsgeschehen heute mit knapp 1.000 Einsatzkräften begleitet und wurde dabei von Polizistinnen und Polzisten aus Schleswig-Holstein unterstützt.

Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Erkenntnisse.

Polizeipressesprecher Sebastian Born zum Einsatzverlauf:

"Auch in diesem Jahr haben am Tag der Arbeit erneut mehrere tausend Menschen überwiegend friedlich demonstriert. Die Versammlungen und Aufzüge wurden - geprägt durch die positiven Erfahrungen der vergangenen Jahre - von uns mit einem angepassten Einsatzkonzept und damit rund 800 Einsatzkräften weniger begleitet. Die Sicherheit aller Teilnehmenden und das hohe Gut der Versammlungsfreiheit blieb dabei vollumfänglich gewährleistet. Wir ziehen eine positive Bilanz."

Mx.

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