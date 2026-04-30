Polizei Hamburg

POL-HH: 260430-2. Eine Zuführung nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Hamm

Hamburg (ots)

Tatzeit: 29.04.2026, 17:12 Uhr

Tatort: Hamburg-Hamm, Diagonalstraße

Einsatzkräfte nahmen gestern Nachmittag einen 40-Jährigen vorläufig fest, der im Verdacht steht, einen 44-Jährigen mit einem Messer verletzt zu haben. Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren die beiden Männer Teilnehmer eines Kochkurses in einer sozialen Hilfseinrichtung. Aus bisher nicht geklärten Gründen attackierte der 40-jährige Rumäne seinen 44-jährigen Kontrahenten unvermittelt mit einem Küchenmesser. Ein anderer Kursteilnehmer konnte dem Angreifer das Messer abnehmen. Alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen nahmen den Tatverdächtigen im Anschluss in der Einrichtung vorläufig fest.

Der 44-Jährige erlitt mehrere, nicht lebensgefährliche Stichverletzungen. Rettungskräfte der Feuerwehr transportierten ihn in ein Krankenhaus.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen und führte den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zu. Ein Richter erließ heute Vormittag einen Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Mordkommission (LKA 41) in enger Abstimmung mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft geführt und dauern an.

Schl.

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