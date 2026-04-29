Polizei Hamburg

POL-HH: 260429 Frühjahrstagung der Arbeitsgemeinschaft der Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten in Deutschland zu Gast in Hamburg - Hybride Bedrohungen im Fokus

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Hamburg (ots)

Zeit: 27.04.2026 bis 29.04.2026; Ort: Freie und Hansestadt Hamburg

Polizeipräsident Falk Schnabel lud die Arbeitsgemeinschaft der Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten in Deutschland zur diesjährigen Frühjahrstagung nach Hamburg ein. Rund 50 Führungspersönlichkeiten aus dem gesamten Bundesgebiet, darunter auch ehemalige Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber, kamen in der Hansestadt zusammen, um über aktuelle sicherheitspolitische Herausforderungen zu diskutieren.

Im Mittelpunkt des Austausches standen Angriffe auf unsere Gesellschaft durch hybride Bedrohungen - etwa Sabotage kritischer Infrastrukturen, Desinformation und Spionage - sowie der Fachaustausch darüber, wie Sicherheitsbehörden diesen Gefährdungen begegnen können.

Hamburgs Innensenator Andy Grote, der zugleich Vorsitzender der Innenministerkonferenz ist, hieß am Montagabend alle Teilnehmenden in der Akademie der Polizei Hamburg herzlich willkommen und unterstrich in seinem Grußwort die Bedeutung der Polizei für die Resilienz unserer Gesellschaft gegen Beeinträchtigungen und Einflussnahmen von außen.

Am Dienstag eröffnete Berlins Polizeipräsidentin Dr. Barbara Slowik-Meisel als amtierende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft die Tagung.

Es folgte der erste Fachvortrag des Präsidenten des Bundeskriminalamts Holger Münch zu Herausforderungen und Strategien gegen hybride Bedrohungen. Anschließend beleuchtete der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz Sinan Selen die Rolle seiner Behörde bei der Abwehr von Spionage, Sabotage und Einflussnahme. Jürgen Ebner, Deputy Executive Director von Europol, ergänzte die Vortragsreihe mit einem europäischen Blick auf das Thema. Den Abschluss des Tages bildete der Beitrag von Frau Dr. Barbara Slowik-Meisel zur Bewältigung des großflächigen Stromausfalls in Berlin Anfang dieses Jahres und den daraus gezogenen Lehren. Der Leiter der Schutzpolizei Timo Zill informierte darüber hinaus über den Stand der Drohnennutzung und Drohnenabwehr bei der Polizei Hamburg. Ein Vertreter der Bundespolizeidirektion 11 erläuterte außerdem Drohnenabwehrfähigkeiten der Bundespolizei.

Am Mittwoch wurde die Tagung mit Vorträgen von Herrn Dr. Polzehl vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz zu Fake News, Desinformation und Deepfakes im polizeilichen Kontext sowie von Herrn Oberstleutnant i. G. Thilo Geiger zur Kommunikation im hybriden Konflikt fortgesetzt.

Neben den Fachvorträgen standen der gemeinsame Erfahrungsaustausch und die Vernetzung im Mittelpunkt der seit 1950 regelmäßig stattfindenden Tagungsreihe. Ein gemeinsames Rahmenprogramm, darunter eine Führung durch das Hamburger Rathaus und ein Besuch des Polizeimuseums, bot zusätzliche Gelegenheiten zum persönlichen Austausch.

Polizeipräsident Falk Schnabel betonte zum Abschluss des drei-tägigen Gedankenaustausches:

"Die Tagung hat bewiesen, wie wichtig es ist, Wissen zu bündeln und gemeinschaftlich die bereits eingeleiteten Wege im Umgang mit hybriden Bedrohungen zu intensivieren. Dabei wurde klar, dass die Sicherheitsbehörden diesen Herausforderungen gemeinsam begegnen müssen. Kooperationen über Länder- und Zuständigkeits-grenzen hinweg sind der Schlüssel für den Schutz unserer Bürge-rinnen und Bürger und unserer demokratischen Werte. Mein Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für den offenen und konstruktiven Austausch, der von großem Vertrauen und Einigkeit in der Sache geprägt war."

Mx.

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