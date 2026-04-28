Polizei Hamburg

POL-HH: 260428-1. Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch in Hamburg-Winterhude

Hamburg (ots)

Tatzeit: 28.04.2026, 04:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Winterhude, Maria-Louisen-Straße

Letzte Nacht ist ein noch Unbekannter in eine Wohnung im Hamburger Stadtteil Winterhude eingebrochen und dabei auf die Bewohnenden getroffen. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge befanden sich der 27-jährige Bewohner und die 25-jährige Bewohnerin in der Wohnung, als sie plötzlich eine fremde Person wahrnahmen, die sich offensichtlich unberechtigt in der Wohnung umsah. Der mutmaßliche Einbrecher flüchtete daraufhin mit seiner Beute, einem vierstelligen Bargeldbetrag, über den Balkon in unbekannte Richtung.

Alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen führten.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 185 cm groß - schlanke Statur - schwarz gekleidet

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die ersten Ermittlungen vor Ort, die nun durch das Einbruchsdezernat der Region Nord (LKA 142) übernommen werden und andauern.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können und/oder anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

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