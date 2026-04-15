Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Zoll-Kontrolle auf Baustelle in Krefeld: Fluchtversuch scheitert - fünf Männer festgenommen

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Krefeld (ots)

Das Hauptzollamt Krefeld hat am 13. April 2026 im Rahmen einer Kontrolle auf einer Großbaustelle in Krefeld-Uerdingen fünf Personen festgenommen.

Im Rahmen der Maßnahme wurden rund 50 Personen von 12 verschiedenen Firmen kontrolliert.

Während der Überprüfung versuchten sich drei männliche Personen durch Flucht der Maßnahme zu entziehen. Sie bewegten sich dabei über mehrere Baucontainer und versteckten sich anschließend in einer angrenzenden Lagerhalle. Dort konnten sie durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Eine der Personen verletzte sich bei der Flucht am Knöchel und wurde durch einen Rettungswagen medizinisch versorgt.

Die drei Männer wiesen sich zunächst mit Kopien rumänischer Identitätsdokumente aus. Im weiteren Verlauf der Maßnahme konnten aufgefundene Reisepässe sichergestellt werden. Diese ergaben, dass es sich um Staatsangehörige der Republik Moldau handelt. Die Personen wurden vorläufig festgenommen, um ihren Aufenthaltsstatus zu klären. Gegen eine der drei Personen lag zudem ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vor.

Gegen alle drei Männer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts sowie der Urkundenfälschung eingeleitet. Darüber hinaus bestehen Verdachtsmomente hinsichtlich des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie möglicher Verstöße gegen den Mindestlohn.

Im Zuge der Maßnahme wurden außerdem zwei weitere Haftbefehle gegen rumänische Staatsangehörige vollstreckt. Diese betrafen Delikte im Zusammenhang mit Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Männer wurden zuständigkeitshalber zur weiteren Bearbeitung der Polizei in Krefeld übergeben.

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