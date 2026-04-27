Polizei Hamburg

POL-HH: 260427-4. 75-Jährige verstirbt nach Unfall in Hamburg-Moorfleet - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 23.04.2026, 15:27 Uhr

Unfallort: Hamburg-Moorfleet, Brennerhof

Am vergangenen Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Wohnmobil im Stadtteil Moorfleet. Die 75-jährige Pkw-Fahrerin verstarb kurz darauf im Krankenhaus.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) zufolge befuhr die 75-Jährige mit ihrem VW Eos die Straße Brennerhof in Richtung Andreas-Meyer-Straße. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Seniorin im Bereich einer Brückenauffahrt nach links von ihrer Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden Wohnmobil.

Die 75-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr in ein Krankenhaus transportiert. Dort verstarb sie im Verlauf des Wochenendes.

Der Fahrer (74) des Wohnmobils sowie seine Beifahrerin (71) wurden durch den Unfall leicht verletzt und ebenfalls in Krankenhäuser transportiert.

Ein Verkehrsunfall-Team (VUT) der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Unfallaufnahmen vor Ort.

Der Brennerhof wurde zwischen dem Moorfleeter Deich und der Andreas-Meyer-Straße voll gesperrt.

Die Ermittlungen werden nun bei der VD 4 geführt und dauern an. Hierbei prüfen die Beamtinnen und Beamten auch, ob eine Erkrankung der Seniorin ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein könnte.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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