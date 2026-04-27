Polizei Hamburg

POL-HH: 260427-3. Zeugenaufruf nach Raub auf Seniorin in Hamburg-Eidelstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 24.04.2026, 13:21 Uhr

Tatort: Hamburg-Eidelstedt, Eidelstedter Platz

Zwei Unbekannte haben am vergangenen Freitag eine 81-Jährige im Hamburger Stadtteil Eidelstedt überfallen. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ die 81-jährige Frau mit ihrem Portemonnaie in der Hand eine dortige Bankfiliale, als sie unvermittelt von einem derzeit unbekannten Mann gestoßen wurde. Zeitgleich entriss ein Komplize der Seniorin das Portemonnaie und beide Männer flüchteten mit ihrer Beute in unterschiedliche Richtungen. Die Seniorin wurde durch den Überfall nicht verletzt. Zwei derzeit unbekannte Passanten sollen die Täter verfolgt haben, konnten diese aber nicht einholen.

Die beiden mutmaßlichen Räuber wurden als circa 20 Jahre alt mit "südländischer" Erscheinung beschrieben.

Das örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 134) führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere werden die beiden Männer, die den Tätern kurzzeitig gefolgt sind, gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Schl.

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