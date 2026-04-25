Polizei Hamburg

POL-HH: 260425-1. Eine vorläufige Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Volksdorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 25.04.2026, 08:15 Uhr

Tatort: Hamburg-Volksdorf, Eulenkrugstraße

Einsatzkräfte haben am Samstagmorgen einen 18-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen 37-Jährgien in einer Wohnunterkunft im Hamburger Stadtteil Volksdorf mit einem Messer verletzt zu haben. Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge kam es zwischen den beiden Bewohnern der Wohnunterkunft zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf verletzte der 18-jährige den 37-Jährigen mit einem Messer potenziell lebensgefährlich im Oberkörper.

Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr transportierte den Verletzten in ein Krankenhaus. Es besteht derzeit keine Lebensgefahr.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung nahm den 18-jährigen Tatverdächtigen noch auf dem Gelände der Unterkunft vorläufig fest. Er wird nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm vor Ort die ersten Ermittlungen. Diese werden nun vom LKA 41 in enger Abstimmung mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg fortgeführt und dauern an.

Wen.

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