Polizei Hamburg

POL-HH: 260427-2. Versuchter Raub auf Kiosk in Hamburg-Wilstorf - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.04.2026 um 23:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Wilstorf, Winsener Straße

Gestern Abend hat ein bislang unbekannter Täter versucht, einen Kiosk im Hamburger Stadtteil Wilstorf zu überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des örtlich zuständigen Raubdezernats (LKA 184) betrat ein maskierter, noch unbekannter Mann den Kiosk, bedrohte den 38-jährigen Inhaber mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als der 38-Jährige dies verweigerte, gab der Unbekannte einen Schuss in die Decke ab. Daraufhin warf der Kioskinhaber mehrere Flaschen nach dem mutmaßlichen Räuber, der ohne Beute flüchtete.

Alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen leiteten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, welche nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen führten.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 25 Jahre alt - etwa 180 cm groß - "südländisches" Erscheinungsbild - bekleidet mit einem schwarzen Pullover

Das LKA 184 übernimmt nun die andauernden Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

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