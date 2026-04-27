Polizei Hamburg

POL-HH: 260427-1. "sicher.mobil.leben": Länderübergreifende, bundesweite Verkehrssicherheitsaktion - Einladung für Medienschaffende

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Hamburg (ots)

Zeit: 28.04.2026, 12:30 Uhr

Ort: Hamburg-HafenCity, in Höhe Überseeallee 5 (ab 13:00 Uhr Präventionsfläche auf dem St. Annen-Platz)

Morgen findet der länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktionstag "sicher.mobil.leben" mit dem Fokus "Zweiräder im Blick" statt. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Schwerpunktaktionen in der Hamburger HafenCity zu besuchen.

Im Rahmen ihrer Rolle als Vorsitzland der Innenministerkonferenz 2026 hat die Polizei Hamburg stellvertretend für die Freie und Hansestadt Hamburg über mehrere Monate die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "Zweiräder im Blick" geplant. An diesem zentralen Aktionstag werden sich die Polizeien aller 16 Bundesländer beteiligen. Neben mehreren stationären Kontrollstellen und mobilen Überprüfungen richtet die Polizei Hamburg gemeinsam mit Partnern des "Forums Verkehrssicherheit Hamburg" auf dem St. Annen-Platz in der Hamburger HafenCity eine Aktionsfläche ein. Interessierte können dort unter anderem einen sogenannten "Perspektivwechsel" vornehmen und einen "Rauschparcours" testen.

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz und Senator für Inneres und Sport der Stadt Hamburg, Andy Grote, sowie der Leiter der Verkehrsdirektion der Polizei Hamburg, Thomas Model, werden am Dienstag ab 12:30 Uhr zunächst eine Kontrollstelle (Überseeallee 5) besuchen, bei der Abbiegegeschwindigkeit von Lkw überwacht wird. Anschließend werden sich beide auf einen Rundgang auf dem St. Annen-Platz begeben, um mit Vertreterinnen und Vertretern des "Forums Verkehrssicherheit Hamburg" ins Gespräch zu kommen.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Neben der Begleitung des Rundgangs besteht im Anschluss die Möglichkeit für O-Töne. Um eine Anmeldung per Mail an polizeipressestelle@polizei.hamburg.de bis heute, 15:00 Uhr, wird gebeten.

Weitere Informationen zum IMK-Vorsitz finden Sie hier: www.imk2026.hamburg

Zim.

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